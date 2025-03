Forlì Airport: partnership di GoTO Fly e Austriavacanze

Nell’anno del duecentesimo anniversario della nascita di Johann Strauss GoTo Fly, ‘marketing carrier’ di F.A. - Forlì Airport, e Austriavacanze, tour operator specializzato in viaggi “su misura”, propongono la destinazione di Vienna.

“Vienna non è solo una destinazione finale - commenta Paolo Amodeo, chief operating officer di GoTo Fly -, bensì un punto di partenza per esplorare il cuore dell’Europa. Con questa partnership vogliamo offrire un’esperienza di viaggio completa, combinando la comodità del volo diretto con servizi turistici curati nei minimi dettagli. Vienna, in virtù della sua felice collocazione e della rapidità di connessioni, è altresì tra i più importanti e attivi hub aeroportuali: da qui, infatti, è possibile proseguire verso le principali destinazioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente”.

Laura Corbetta, product & contract manager di Austria Vacanze, aggiunge: “Grazie a questa collaborazione con GoTo Fly, possiamo offrire un’ampia gamma di esperienze a chi parte da Forlì, garantendo qualità e assistenza continua. E aggiunge: “Nei prossimi giorni saremo a Forlì per presentare alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna i nostri pacchetti e le nuove opportunità di collaborazione”.