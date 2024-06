Francesco Muntoni, Delphina Hotels e Resorts, nominato Cavaliere del Lavoro

Il turismo ha un nuovo Cavaliere. È Francesco Muntoni, presidente di Delphina Hotels & Resorts, che è stato insignito dell’onorificenza dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con decreto del 31 maggio scorso.

Muntoni, classe 1948, ha iniziato la sua attività imprenditoriale negli anni Settanta nel settore dell’edilizia. Assieme al socio Salvatore Peru ha fondato la ‘Peru e Muntoni’, impresa di costruzioni impegnata nella realizzazione di ville e strutture alberghiere lungo la costa da Arzachena fino al Golfo dell’Asinara nel Nord Sardegna.



La “natura come progetto” è stata fin dall’inizio la linea guida dell’impresa, con costruzioni basse e integrate nel paesaggio, che richiamano le geometrie degli stazzi, abitazioni rurali tipiche della Gallura. Nel 1992 nasce Delphina Hotels & Resorts, società ad hoc con tour operator interno che possiede, gestisce e commercializza direttamente 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, 6 centri SPA e thalasso, prestigiose ville e residence, di cui Muntoni è presidente.

Francesco Muntoni è stato anche eletto per sei volte sindaco di Aggius, il suo paese d’origine.

“Ringrazio il presidente Mattarella, è una grandissima soddisfazione ricevere questa nomina a Cavaliere del Lavoro – commenta l’imprenditore -. Questo riconoscimento non è rivolto solo a me, ma anche alla grande famiglia di Delphina Hotels & Resorts che in questi 32 anni ha lavorato con passione per promuovere l’ospitalità autentica gallurese. Abbiamo puntato sulla valorizzazione della terra in cui siamo nati e cresciuti con una filosofia costruttiva attenta alla salvaguardia della natura e sulla collaborazione con i fornitori locali. Per questo è un risultato importante che condivido con tutta la comunità dei territori in cui operiamo”.