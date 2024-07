Francia, proteste in Bretagna contro le navi da crociera: impedito uno sbarco

Proteste in Francia contro le crociere. Un gruppo di attivisti per l’ambiente ha bloccato nelle scorse ore l’ingresso di una nave nel porto di Finistère, in Bretagna.

Nel mirino delle contestazioni, capitanate dalle associazioni ambientaliste Stop Croisières BZH ed Extinction Rebellion, una nave della compagnia Seven Seas Voyager, a cui è stato impedito lo sbarco dei passeggeri - complessivamente 700 ospiti - nel porto.

Alcuni manifestanti, riporta Travel Mole, sono entrati in acqua brandendo uno striscione con scritto ‘Noi siamo l’iceberg’ e denunciando l’impatto sull’ambiente dell’industria crocieristica.