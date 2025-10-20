“Il 2025 rappresenta un punto di svolta per la nostra azienda. Abbiamo consolidato la nostra presenza sul mercato, mantenendo un equilibrio solido tra crescita e sostenibilità economica”. Commenta così i risultati dell’anno in corso Cesare Landi, amministratore unico della Soset, la società che guida il gruppo Fruit: il tour operator si appresta infatti a raggiungere i 30 milioni di fatturato, con un Ebitda intorno al 7%, in netta crescita sul 2024.

Un traguardo che non frena però l’espansione prevista per il prossimo biennio e che si aprirà con l’acquisizione di un prestigioso immobile situato nel centro storico di Aversa dove nascerà un boutique hotel che sarà inaugurato entro la primavera prossima e che continuerà con nuove acquisizioni immobiliari in punti strategici dislocati sulle principali città d’interesse turistico italiane e continuerà il programma di apertura di nuovi club sia sul territorio nazionale sia all’estero.

Un passo con cui l’azienda punta al superamento dei 50 milioni di euro di fatturato entro la fine del 2027.