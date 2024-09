Con profonda tristezza, l’amministratore unico e il direttore generale di Fruit Viaggi, Cesare Landi e Cristian Gabriele, insieme a tutto lo staff, hanno annunciato la prematura scomparsa del caro collega Michele Riosa, mancato l’8 settembre.

“Michele Riosa, professionista capace e stimato, ha lavorato con noi per 5 anni curando i rapporti commerciali con numerose agenzie del nord - si legge nella nota diffusa dai manager -. Il suo contributo, la sua dedizione e il suo spirito positivo hanno lasciato un segno indelebile in tutti noi. La sua professionalità e il suo impegno sono stati e saranno un prezioso esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi che, come noi, stanno vivendo questa perdita incolmabile. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti”.

Il direttore e la redazione di TTG Italia esprimono alla famiglia sentite condoglianze.