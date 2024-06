La richiesta di insolvenza della società madre Fti Touristik GmbH ha portato a successive insolvenze all’interno del Gruppo Fti. Il tribunale di Monaco ha infatti accolto le istanze di insolvenza presentate da Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH e Meeting Point International GmbH, le due società interamente controllate dal Gruppo Fti, ordinando una procedura di insolvenza provvisoria per entrambe le società. L’esperto di ristrutturazione e avvocato Oliver Schartl dello studio legale Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen (Monaco) è stato nominato curatore fallimentare provvisorio per entrambe le società.

Meeting Point Hotelmanagement Holding GmbH, con sede a Monaco di Baviera e cinque dipendenti, è la holding per tutte le attività alberghiere di Fti Group. Il portafoglio comprende i cinque marchi Labranda Hotels & Resorts, Design Plus Hotels, Kairaba Hotels & Resorts, Lemon & Soul Hotels e MP Hotels. Si tratta di circa 50 alberghi con circa 7.000 dipendenti in otto Paesi.

L’insolvenza di Hotelmanagement Holding non ha un impatto diretto sull’attività corrente degli hotel. Le singole società alberghiere in Italia, Croazia, Marocco, Egitto, Isole Canarie, Malta e Turchia hanno un flusso di cassa operativo positivo, il che significa che attualmente sono in grado di continuare le loro attività con tutti i dipendenti senza alcuna restrizione e che la sistemazione dei loro ospiti è garantita per i prossimi mesi estivi. Fa eccezione la società alberghiera della Grecia, che ha già dovuto presentare istanza di fallimento. Tuttavia, le compagnie alberghiere degli altri sette Paesi hanno passività elevate e devono ristrutturare il lato passivo dei loro bilanci.

“Faremo tutto il possibile per garantire i valori esistenti delle aziende alberghiere e per preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro locali” afferma Schartl.