Il fallimento della sua società madre tedesca FTI Touristik ha trascinato nel baratro anche FTI Voyages, ufficialmente in vendita fino al 22 luglio ma che, in realtà, a causa della mancanza di acquirenti è già stata dichiarata in liquidazione amministrativa dal tribunale di Strasburgo.

“Considerata la situazione economica e giuridica di FTI Voyages SAS e in accordo con Me Savary, rappresentante legale – spiega una nota del tour operator francese sul suo sito - vi informiamo che FTI Voyages SAS procederà alla cancellazione proattiva e senza addebito di tutte le pratiche per tutte le partenze”.

A partire da ieri, come conferma a L’Echo Touristique Ludovic Rigel, direttore generale di FTI Voyages, sono state cancellate tutte le pratiche, “ossia tutto ciò che era in portafoglio fino al 2025”. Un epilogo che coinvolge diverse migliaia di clienti, in partenza per destinazioni diverse. La nota del t.o. specifica anche che non verranno cancellate le pratiche provenienti da agenzie che hanno già pagato in tutto o in parte un pacchetto basato su Gds o voli low cost.