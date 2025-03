L’Abruzzo debutta nella programmazione in esclusiva di Futura Vacanze. Il tour operator annuncia infatti l’ingresso nel portfolio Futura Style del Futura Style Berti Hotels, struttura che si affaccia sul litorale di Silvi Marina, Bandiera Blu dal 2008.

Parte di una più ampia operazione di diversificazione del prodotto Mare Italia, la new entry porta a quota 14 gli indirizzi nel portfolio Futura Style, tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Abruzzo.

L’ingresso in Abruzzo segna inoltre un passaggio strategico per Futura Vacanze per intercettare i flussi provenienti dal Centro Italia, oltre a quelli dal Nord e dal Sud.

La struttura

La struttura si compone di due complessi: Hotel Berti (5 stelle) e Hotel President (4 stelle). Con 300 camere, due piscine, un’ampia spiaggia attrezzata e attività di animazione, si propone come scelta ideale per le famiglie, grazie anche alla presenza di camere comunicanti (2+2 posti letto). Il ristorante offre servizio al tavolo presso l’Hotel Berti, mentre l’Hotel President prevede il servizio a buffet.

“Abbiamo lavorato per far crescere strategicamente le esclusive del Mare Italia e le strutture Futura Style sono un’ottima scelta per la distribuzione, che può contare su qualità e disponibilità di soluzioni vacanza per target differenti in ogni momento della stagione - spiega Alberto Cannavale, direttore prodotto Italia Futura Vacanze -. Sono perfettamente in linea con la filosofia di prodotto che privilegia località balneari dal forte appeal, facilmente raggiungibili e ideali per famiglie. L’introduzione dell’Abruzzo nella nostra programmazione, con una struttura di qualità come il Futura Style Berti Hotels, risponde a una crescente richiesta del mercato”.