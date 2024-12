Futura Vacanze supera lo storico traguardo dei 100 milioni di euro di fatturato al 31 ottobre 2024, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente.

Il risultato rappresenta un punto di passaggio importante del nuovo piano di sviluppo pluriennale definito dall’operatore, incentrato su maggiore qualità e diversificazione dei servizi. Il fatturato del 2024 segna, infatti, un netto raddoppio in confronto a quello del 2019 e un aumento del 35% sul volume del 2022.

Per essere vincente la strategia di sviluppo di Futura Vacanze ha puntato su tre fattori: inserimento di nuove strutture performanti con standard di elevato livello qualitativo, diversificazione dei servizi con la costruzione di un’offerta su misura e ampliamento della programmazione.

“Tutta l’azienda ha lavorato con dedizione per raggiungere questo risultato e ora che possiamo ufficializzarlo la soddisfazione è grande. Lo è per il dato in sé, ma anche perché questo risultato dimostra che abbiamo investito bene le nostre risorse con l’obiettivo di cercare prodotti di qualità. Le adv sono il nostro canale privilegiato e il lavoro che ogni giorno svolgiamo insieme è fondamentale per arrivare a traguardi come quello che presentiamo oggi. Forti di questo risultato continuiamo a lavorare per valorizzare la stagione invernale e introdurre importanti novità per quella estiva” commenta Belinda Coccia, direttore commerciale.

“In questo quinquennio la parola chiave è stata crescita strategica e ponderata, nonostante i momenti difficili che abbiamo condiviso con tutte le realtà che si occupano di turismo. Per questo, oggi, vogliamo parlare anche di volumi di fatturato, alla fine di un anno nel quale abbiamo portato a termine un ciclo di investimenti pluriennali e posto le basi per quelli futuri. Il superamento dei 100 milioni è frutto di un progetto di crescita, una vera e propria roadmap evolutiva di tutta l’azienda, che ci vedrà continuare a lavorare sulla qualità per superare nuove sfide e per rafforzare il nostro posizionamento verso l’alto” aggiunge Stefano Brunetti, amministratore unico.

Con questo significativo traguardo, Futura Vacanze si concentra sul futuro continuando a investire nelle attività di scouting, nella qualità del servizio e nell’espansione del proprio portafoglio di destinazioni e prodotti. Il 2025 vedrà crescere ulteriormente il medio raggio e porterà un’ulteriore diversificazione del Mare Italia e dei Club.