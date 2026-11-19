Futura Vacanze rafforza la propria divisione vendite. L’operatore inserisce quattro nuove figure nel team guidato da Belinda Coccia per potenziare il presidio su alcune aree strategiche e rendere più efficace l’interazione del team sales con la direzione commerciale.

Il primo ingresso è quello di Luca Rudelli, a cui è stato affidato il nuovo ruolo di coordinatore area Nord Italia e responsabile network, all’interno della direzione commerciale del tour operator. Forte di una significativa esperienza nel settore, Rudelli ha maturato un importante percorso professionale ricoprendo ruoli di responsabilità nell’area commerciale e nella direzione vendite nei principali tour operator italiani.

Al potenziamento dell’area Nord contribuirà anche Luca Borgarello, che seguirà il mercato piemontese. Con 23 anni di esperienza nel settore turistico, ha maturato una solida competenza nell’ambito commerciale e nella gestione delle vendite sul mercato italiano, con particolare attenzione ai segmenti gruppi e Mice.

L’area Lombardia Sud viene affidata, invece, a Graziano Di Corso, che opererà in stretto raccordo con il coordinamento dell’Area Nord. Nella sua carriera, Di Corso ha maturato un’importante esperienza nel tour operating e nella distribuzione organizzata, ricoprendo incarichi commerciali presso alcuni tra i principali operatori del settore dove ha seguito le agenzie di viaggi della Lombardia, sviluppando relazioni commerciali con gli operatori del settore.

L’incremento della squadra sales riguarda anche il Centro con l’ingresso di Valentina Favale, che si unisce all’area Lazio e Abruzzo. Favale vanta un‘esperienza di circa vent’anni nel settore turistico.

“La crescita di un’azienda passa anche dalla capacità di attrarre professionisti che portano con sé un solido bagaglio di esperienze e che scelgono una nuova realtà perché vi riconoscono l’opportunità di aggiungere un tassello importante al proprio percorso professionale - commenta Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze. -. Siamo quindi particolarmente soddisfatti dell’arrivo di quattro figure che contribuiranno al rafforzamento di uno dei pilastri della nostra attività: il rapporto con le agenzie di viaggio e con i network, imprescindibile per raggiungere gli obiettivi del nostro nuovo corso”.