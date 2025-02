Futura Vacanze festeggia 30 anni di attività e si veste di nuovo. In occasione di questo traguardo, il tour operator ha deciso di regalarsi un nuovo logo a segnare simbolicamente un nuovo corso proiettato anche a un’espansione strategica per il futuro.

“Trent’anni sono un traguardo importante, frutto di un percorso che ci ha visti festeggiare recentemente un obiettivo significativo come i 100 milioni di fatturato” ha dichiarato Stefano Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze.

“Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo compleanno con un rebranding di cui siamo molto orgogliosi e che raccorda la nostra preziosa eredità con la visione per il futuro: una crescita continua e solida, con il cliente sempre al centro della vacanza”. La nuova identità visiva debutta con il lancio del nuovo ‘Catalogo Club 2025’ dedicato ai 21 Futura Club distribuiti tra Italia, Tunisia, Egitto, Portogallo (Porto Santo) e Kenya.

Il nuovo logo è una versione attualizzata del precedente con un carattere tipografico essenziale e leggibile e l’onda azzurra posizionata sulle lettere’TU’ di Futura a voler evidenziare l’importanza del cliente. Questo anniversario segna una volontà di crescita su più fronti, dall’ampliamento del management, all’implementazione della programmazione con un’offerta sempre più in aderenza con le richieste, fino all’espansione su nuove destinazioni e mercati e a una maggiore introduzione della tecnologia.

Per il general manager Stefano Maria Simei “il debutto del rebranding sul catalogo dedicato al cuore della programmazione dà il via alle iniziative pensate per rendere speciale il 2025, anno che vedrà l’azienda mettere a segno alcuni passaggi importanti del proprio percorso di sviluppo e di crescita in diversi ambiti e lungo molteplici direzioni”.