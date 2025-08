Futura Vacanze: Francesca Delmonte nuova responsabile Innovation & Digital Transformation

Futura Vacanze accelera su innovazione e digitalizzazione accogliendo nel management aziendale Francesca Delmonte con il ruolo di responsabile Innovation & Digital Transformation. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore travel, dal tour operating all’hotellerie, fino ai network di agenzie Francesca Delmonte porta in Futura Vacanze un solido know-how nel marketing strategico, innovazione tecnologica e trasformazione digitale.

Il mio obiettivo - commenta - è contribuire a un percorso di innovazione che renda l’organizzazione più efficiente e l’azienda ancora più competitiva. Credo nella tecnologia come leva concreta per accelerare il cambiamento, ottimizzare i flussi di lavoro e supportare le decisioni, mantenendo al centro le persone, con le loro competenze e relazioni di valore. La tecnologia non sostituisce, ma abilita. Per questo va compresa, gestita e integrata con curiosità e metodo, per diventare un vero strumento di crescita”.

Nel corso della sua carriera ha guidato con successo progetti mirati a incrementare il valore e il posizionamento dei brand, promuovendo l’adozione di strumenti digitali e, più di recente, sperimentando soluzioni che integrano l’intelligenza artificiale. A caratterizzarne l’approccio è una combinazione di visione strategica, capacità operativa e orientamento all’efficienza, con un’attenzione particolare al ruolo delle persone come elemento centrale nei processi di cambiamento.

“L’ingresso di Francesca Delmonte - commenta il direttore generale di Futura Vacanze, Stefano Maria Simei - sarà centrale nel guidare l’innovazione, l’implementazione tecnologica e l’introduzione di soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale”.