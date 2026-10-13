Terzo club alpino per Futura Vacanze. Per la stagione invernale 2026/2027 la divisione real estate del tour operator inaugura a Folgarida, in Trentino, il Futura Club Avent Dolomites: 90 camere in gestione diretta, affacciate su 150 km di piste del comprensorio Skiarea Campiglio - Dolomiti di Brenta Valdisole Vl Rendena.

“Il progetto di riposizionamento dell’ex Hotel Union integra sviluppo immobiliare e gestione alberghiera diretta - spiega Stefano Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze - rafforzando la nostra presenza nel comparto delle vacanze in montagna, ma delineando soprattutto un business model cui ci ispireremo per future iniziative”. Grazie alla collaborazione di Brandnamic, società di consulenza strategica e marketing per l’ospitalità alpina, è stato infatti definito un nuovo concept ben sintetizzato nel nome Avent: fusione delle parole trentine “Aventura” (avventura) e “Avent” (avanti), attraverso le quali ogni salita diviene occasione per cambiare prospettiva sull’esperienza della montagna.

Il portfolio delle oltre 80 strutture di Futura Vacanza lascia anche spazio al debutto invernale del Futura Club Parc Hotel Posta a San Vigilio di Marebbe (Alto Adige) e del Futura Club Schloss Rosenegg di Fieberbrunn, nei pressi di Kitzbühel.