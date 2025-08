Futura Vacanze: partito il concorso che regala cinque estati nei Club

Per festeggiare il traguardo dei suoi 30 anni, di attività Futura Vacanze lancia il concorso ‘Futura 5 Summer’, pensato per gratificare la sua community con moltissimi premi giornalieri (teli mare Futura Club, borracce e zainetti Futurotto) e un super premio unico: 5 anni di vacanze per tutta la famiglia.

Il vincitore riceverà, infatti, un voucher del valore complessivo di 14mila euro, da utilizzare per prenotare ogni anno, per cinque estati consecutive, un soggiorno di 7 notti per 4 persone (2 adulti e fino a 2 bambini sotto i 12 anni) in un Futura Club in Italia. Fino al 25 settembre 2025 sarà attiva una landing page ad hoc Futura 5 Summer con tutte le informazioni. Sarà sufficiente, comunque, seguire il profilo Instagram o Facebook di Futura Vacanze e commentare il post dedicato all’iniziativa con la keyword indicata, menzionando almeno un amico. Il commento attiverà un chatbot che guiderà l’utente passo dopo passo e permetterà di accedere subito ai premi instant win giornalieri e di concorrere automaticamente all’estrazione finale.