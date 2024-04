Per chi viaggia con Futura Vacanze un servizio di rintracciamento dei bagagli smarriti e assistenza medica a distanza. Il tour operator ha stretto una partnership con Sostravel.com Spa, che prevede l’inserimento nei pacchetti con destinazione internazionale di Lost Luggage Concierge e Dr. Travel.

Il primo servizio garantisce la ricerca, il rintracciamento e la riconsegna delle valigie smarrite e prevede, nel dettaglio, il tracciamento attivo con rimborso fino a 100 euro al giorno per la consegna ritardata dei bagagli a partire da 48 ore dopo la segnalazione; e fino a 4mila euro per lo smarrimento definitivo.

L’opzione è acquistabile anche per i viaggi in Italia, come servizio accessorio.

Ai viaggiatori diretti all’estero sarà inoltre garantito il servizio di telemedicina Dr. Travel, che garantisce assistenza medica istantanea, attraverso video visite a chiamata.

“Siamo lieti di annunciare una nuova partnership strategica con Futura Vacanze, che segna un significativo passo avanti nel nostro impegno a fornire servizi innovativi e di valore ai viaggiatori – commenta Massimo Crippa, direttore generale di Sostravel.com -. Lost Luggage Concierge e Dr. Travel saranno disponibili ai clienti Futura Viaggi che si recano all’estero, e potranno ricevere soluzioni immediate e affidabili per eventuali disguidi durante i loro spostamenti”.