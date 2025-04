Futura Vacanze stringe una sinergia con Tap Air Portugal e propone partenze anche da Roma per Porto Santo. Già disponibili per prenotazioni, le partenze da Fiumicino con scalo a Lisbona saranno operative da giugno a settembre e andranno a sommarsi a quelle charterizzate da Bergamo Orio al Serio.

L’ampliamento della rete dei collegamenti per la meta portoghese è un a diretta conseguenza dell’apprezzamento da parte del mercato italiano, con un consistente numero di richieste provenienti anche dall’area Centro-sud.

La combinazione tra la bellezza unica dell’isola di Porto Santo e la qualità del servizio del Futura Club Vila Baleira, esclusiva di commercializzazione per il mercato Italia dell’operatore , ha fatto registrare un incremento delle prenotazioni del 20% rispetto allo scorso anno.

Importante per il successo della proposta esclusiva di Futura Vacanze anche la varietà della programmazione che, oltre al soggiorno presso il Futura Club Vila Baleira, offre anche un pacchetto con cinque notti a Porto Santo e due sull’isola di Madeira.

Il pacchetto combinato Porto Santo e Madeira sarà prenotabile anche per le partenze da Roma. La clientela in partenza da Roma potrà inoltre usufruire di tariffe dedicate ai gruppi, particolarmente apprezzate, per esempio, dagli amanti del golf. A pochi minuti dal Futura Club Vila Baleira è presente, infatti, un campo a 18 buche ideale per giocare tutto l’anno.

“Porto Santo si sta affermando come una delle mete di medio raggio preferite dai nostri clienti grazie alla sua unicità e al suo fascino autentico: il mare è straordinario, il clima è piacevole tutto l’anno e la tranquillità è assoluta, fattori che anche la distribuzione ritiene asset importanti per una proposta di viaggio capace di conquistare target diversi. E a chi ama esplorare i territori in cui va in vacanza, la conformazione geologica di Porto Santo e la sua eredità storica legata a Cristoforo Colombo offrono non poche occasioni di scoperta, così come lo fa l’abbinamento con Madeira che sta conquistando sempre più viaggiatori”, commenta Belinda Coccia, direttore commerciale Futura Vacanze.