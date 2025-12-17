Un nuovo ingresso nella linea Futura Club di Futura Vacanze. Si tratta del Futura Club Invidia Coral Beach Tiran, a Sharm el Sheikh, struttura situata nella zona di Sharks Bay. L’arrivo del nuovo club rappresenta un passo avanti nel potenziamento dell’offerta e del Mar Rosso, raddoppiando i Futura Club a Sharm el Sheikh, destinazione che continua a esprimere una domanda in forte crescita.

Questa new entry porta a 7 i Futura Club all’estero - distribuiti tra Mar Rosso, Kenya, Tunisia e Portogallo (Porto Santo) - ed è funzionale all’ampliamento della programmazione, che va nella direzione di soddisfare con un’offerta sempre più diversificata le richieste della distribuzione.

“Con il Futura Club Invidia Coral Beach Tiran consolidiamo ulteriormente il posizionamento del brand Futura Club all’estero e andiamo a far crescere strategicamente l’offerta, introducendo una novità che rappresenta un asset anche per le agenzie, chiamate dal mercato a proporre una rosa sempre più articolata di soluzioni nel Mar Rosso” commenta il direttore generale Stefano Maria Simei.

Il resort, anche in seguito al recente restyling, si distingue per l’equilibrio tra comfort e ampiezza dei servizi, proponendo cinque ristoranti, sette bar, quattro piscine e un’area benessere dedicata al relax. Le dotazioni sportive e l’intrattenimento soft di impostazione internazionale, arricchito dall’equipe Futura Vacanze, completano un’offerta pensata per coppie, gruppi di amici e famiglie.

La struttura è proposta in abbinamento a voli settimanali da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari: un network ampio che assicura accessibilità da tutto il territorio italiano.