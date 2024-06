Msc è pronta a entrare nella compagine azionaria dell’Aeroporto di Genova. Il gruppo ha infatti inviato ad Aeroporti di Roma (Adr) una proposta vincolante di acquisto della propria quota di minoranza, pari al 15%, nella società Aeroporto di Genova Spa.

La ricezione della proposta, riporta Il Sole 24 Ore, segue la volontà espressa da Adr di rendere disponibile la propria partecipazione anche se recentemente, come spiega shippingitaly.it, Adr aveva raggiunto un’intesa preliminare per cedere le sue azioni al Comune di Genova, intenzioni confermate ancora la settimana scorsa dal vicesindaco Pietro Piciocchi.

La nota di Adr

“L’operazione - spiega la nota di Adr - avviene in piena sinergia e raccordo con il Comune di Genova che, oltre a essere pienamente concorde con la proposta di acquisto delle quote di Adr da parte di Msc, ha fattivamente promosso l’operazione, garantendo la propria costante presenza e confermando, al tempo stesso, il fermo proposito di proseguire con decisione nel percorso di ingresso nella compagine azionaria dello scalo, che costituisce un asset strategico per l’amministrazione civica”.

Il closing dell’operazione, aggiunge Adr, “potrà avvenire una volta soddisfatte le condizioni sospensive usuali per questo tipo di transazioni”.

Oltre al gruppo di Gianluigi Aponte si erano fatto avanti con una manifestazione d’interesse anche altri gruppi come Costa Crociere, 777 Partners, Spinelli-Hapag Lloyd e Levorato Marcevaggi.

Il nuovo assetto della società Aeroporto di Genova vedrà quindi l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ancora nel ruolo di azionista di maggioranza col 60% del capitale, la Camera di Commercio di Genova al 25% e Msc come socio privato di minoranza al 15%.