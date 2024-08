Avvicinare il Giappone al mercato italiano, confezionando esperienze su misura per i nostri connazionali che vogliano partire alla scoperta del Paese. Questa l’idea che ha spinto HTMS ad assumere la rappresentanza di Asahi Travel Group per il mercato italiano, nell’intento di adattare l’offerta di Asahi alle esigenze specifiche dei nostri operatori.

“Il nostro obiettivo - spiega la nota HTMS - è sviluppare nuove soluzioni che rispondano alle tendenze emergenti nel mercato personalizzando le proposte di Asahi, creando itinerari esclusivi e migliorando i pacchetti esistenti”. HTMS fornirà anche supporto ai partner commerciali, offrendo consulenze su come promuovere al meglio il Giappone e organizzare campagne di marketing efficaci.

Partenze garantite in italiano

“Crediamo che questa partnership ci permetterà di offrire esperienze uniche e su misura per i viaggiatori italiani - commenta Selyucus Markus, Director di Asahi Travel Group -, facilitando l’accesso a una delle culture più affascinanti del mondo.”

Un aspetto importante della collaborazione sarà il lancio, nel 2025, di programmi di partenze garantite in lingua italiana. Questi itinerari, supportati da guide professionali italiane, risponderanno alla crescente richiesta di viaggi organizzati in Giappone. HTMS lavorerà inoltre per aumentare la visibilità del Giappone come meta di viaggio, organizzando eventi promozionali e workshop per il trade.

“Il Giappone - conclude Marco Innocenti, Managing Director di HTMS - ha molto da offrire e siamo pronti a lavorare insieme per creare proposte che rispondano alle esigenze dei viaggiatori italiani, rendendo il Giappone una scelta ancora più accessibile e attraente”.