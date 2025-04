Viaggi del Mappamondo punta i riflettori su due delle destinazioni lungo raggio più gettonate del momento, il Giappone ed il Vietnam, con una programmazione che si caratterizza per l’esclusività delle proposte ma anche e soprattutto per un pricing vantaggioso che deriva da una gestione diretta degli spazi.

“In un contesto di crescita aziendale che registra incrementi pari al 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - commenta Daniele Fornari, direttore prodotto di Viaggi del Mappamondo - il Giappone è diventato nel 2025 la prima destinazione per volume di fatturato, con crescite attualmente registrate del 20%. Anche il Vietnam si sta imponendo tra le destinazioni più richieste con incrementi che sfiorano il 59% rispetto al 2024, una meta questa- spiega ancora Fornari- che gioverà senza dubbio dell’introduzione del nuovo collegamento diretto di Vietnam Airlines Milano-Hanoi operativo dal prossimo luglio che siamo certi darà un ulteriore slancio alla domanda”.

Tra le proposte dedicate al Giappone per il mese di agosto, il tour “Expo, Kimono e l’Airone Bianco”: il viaggio parte da Tokyo e passa per Nikko, Hakone, Kyoto e Nara, prima di proseguire verso Himeji. Osaka è l’ultima tappa del viaggio con un’intera giornata dedicata ad alla visita di Expo2025. Altra nuova proposta il tour “Tutto Giappone 5- Nakasendo e Alpi giapponesi”, itinerario che porta alla scoperta dell'antica strada della Nakasendo che collegava in epoca Edo Tokyo a Kyoto, per un’esperienza su quella che viene definita “la strada dei samurai”, su cui si trovavano 69 stazioni di posta e cittadine che sono state restaurate e conservate negli anni.

Per i viaggiatori che ad agosto vorranno invece spingersi alla scoperta del Vietnam Mappamondo propone l’itinerario “Bangkok e Vietnam” (partenze 3-10-17 agosto) che combina 3 giorni nella Capitale Thailandese ad un tour di 9 giorni con guida in italiano attraverso Hanoi, Halong Bay, Hoi An, Danang, Hue e Ho Chi Minh.