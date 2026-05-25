Giorgio, SoFly: “Continuiamo a lavorare sulla qualità del prodotto”

“In una fase di mercato non semplice, continuiamo a lavorare con attenzione rigorosa sulla qualità del prodotto, sulla costruzione di esperienze autentiche e sulla capacità di rispondere rapidamente alle esigenze della distribuzione”. Sintetizza così il direttore commerciale di SoFly, Alberto Giorgio, l’approccio adottato dall’operatore in questa fase di incertezza.
L’andamento della stagione estiva vede crescere le proposte di medio raggio. La Turchia si conferma molto richiesta per i tour organizzati e registra una domanda importante su Bodrum, molto apprezzata per il suo posizionamento lifestyle. Un riscontro analogo si rileva anche sul Marocco, in cui i tour giocano un ruolo di primo piano.
L’operatore regista anche incoraggianti segnali di ripresa sull’Egitto. E qualcosa sembra muoversi anche per l’inverno. Il tour operator sta infatti incassando prime richieste per l’Oriente.
“I riscontri positivi sulle prenotazioni dimostrano che la specializzazione, lo scouting sul campo e il supporto costante al trade sono gli unici strumenti in grado di trasformare la complessità dello scenario internazionale in opportunità concrete di business per i nostri partner”, conclude Giorgio.