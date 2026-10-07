Giver a Rimini per svelare in anteprima la programmazione 2027

Giver Viaggi e Crociere sceglie il palcoscenico di TTG Travel Experience per svelare in anteprima alle agenzie di viaggi le novità della programmazione 2027 dedicata al Grande Nord e alle crociere fluviali.

L’operatore - presente nell’Astoi Hub con un desk presso lo stand Nordics (padiglione C7 – stand 441/503) - distribuirà il nuovo catalogo ‘Anteprima 2027’, al cui interno sarà possibile trovare nuovi itinerari sulle acque del Danubio e del Reno, in Groenlandia e alle Isole Fær Øer. Un’ulteriore novità sarà una crociera lungo l’estuario della Gironda.

“Con questa Anteprima - spiega Andrea Carraro, responsabile marketing e comunicazione di Giver Viaggi e Crociere - vogliamo dare alle agenzie e ai loro clienti più tempo per conoscere la programmazione, comprenderne le peculiarità e il valore e programmare il proprio viaggio Giver nel 2027. Un’opportunità rivolta in particolare anche alle agenzie interessate alla prenotazione di gruppi, che necessitano di tempi di pianificazione più lunghi”.

L’anteprima che sarà presentata a Rimini offrirà alla distribuzione una prima visione dell’intero mondo Giver, che include Scandinavia, Finlandia, Islanda e Postale dei Fiordi norvegesi, crociere fluviali, Canada e Alaska, Oman ed Emirati e crociere di esplorazione.

Particolare rilievo sarà dato alla partenza di gruppo per l’Antartide in programma il 18 gennaio 2028, proposta con tour leader esclusivo Giver.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre disponibile la programmazione per la stagione invernale con i cataloghi ‘Lapponia e Babbo Natale’, ‘Il Grande Nord-Inverno’, ‘Crociere fluviali-Feste natalizie e Capodanno su Reno e Danubio’ e ‘Oman ed Emirati’.