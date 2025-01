Il prodotto crociere fluviali di Giver Viaggi e Crociere compie 25 anni con alcune novità in aggiunta alla programmazione abituale e al rinnovamento degli itinerari classici. La nuova proposta per il 2025 è una crociera di otto giorni lungo il fiume Guadalquivir, cuore pulsante della storia andalusa. Questo itinerario esclusivo, le cui partenza sono il 14 e il 28 agosto, unisce navigazione fluviale e marittima (da Cadice a El Puerto de Santa Maria) e offre l’opportunità di esplorare città come Siviglia, Granada, Cordova, Jerez de la Frontera e Cadice, con escursioni guidate in lingua italiana. A bordo della M/n La Belle de Cadix i viaggiatori saranno accompagnati dallo staff turistico Giver.

Rimodulati gli itinerari

Gli itinerari tradizionali sul Reno, Danubio ed Elba sono stati in gran parte rimodulati, con nuove proposte pensate per arricchire l’offerta e soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori.

Infine ai Mercatini di Natale è dedicata una nuova crociera lungo il Reno dal 5 al 9 dicembre, che si affianca alle storiche crociere per visitare i mercatini sul Danubio, con due partenze disponibili: dal 4 all’8 e dal 16 al 20 dicembre. Confermata l’ormai tradizionale crociera di Natale sul Danubio, che - come riporta la nota Giver - di anno in anno accoglie un numero sempre maggiore di richieste, così come le tradizionali crociere di Capodanno lungo il Danubio e Reno, che registrano il tutto esaurito.

Il resto della programmazione include itinerari su Danubio, Reno, Douro, Elba e Havel - che collegano Berlino ad Amburgo -, Rodano e Saona e Loira. La crociera lungo il Douro dura 10 giorni e consente di fare tappa nelle città più importanti del Portogallo come Lisbona, Coimbra, Fatima e Porto. L’itinerario include anche una visita a Salamanca.

Sulla Loira, invece, l’itinerario inizia a Nantes e offre una navigazione tra i castelli della regione, tra cui il Chateau d’Azay le Rideau, il Chateau de Villandry e il Chateau d’Ussè, quest’ultimo ispirato alla favola della Bella Addormentata. La crociera è a bordo della M/n Loire Princesse 5 stelle, progettata appositamente per navigare lungo il fiume senza chiuse.

Tutte le crociere comprendono un pacchetto all-inclusive che include voli di linea a/r, trasferimenti, pensione completa a bordo e tutte le visite guidate con guide in lingua italiana.

Lanciato nell’estate 2000 con le prime crociere lungo la via degli Zar da Mosca a San Pietroburgo, il prodotto delle crociere fluviali di Giver è arrivato a coprire rotte fluviali in tutto il Vecchio Continente. Dal 2000 a oggi il tour operator ha trasportato, lungo i fiumi europei, 75mila passeggeri.