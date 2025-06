Glamour rafforza la rete commerciale annunciando l’ingresso di Anna Nuzzi nel team vendite, con il ruolo di sales per Emilia Romagna e Marche. Con questa nuova nomina, l’azienda consolida la sua presenza in due territori strategici, puntando su una figura di esperienza e conoscenza del mercato agenziale.

Professionista del settore con un’esperienza ventennale nel mondo del turismo b2b, Anna Nuzzi ha maturato una solida carriera come sales account manager presso Easy Market – HBX Group, dove per oltre vent’anni ha gestito un ampio portafoglio di agenzie di viaggio in Emilia Romagna. La sua profonda conoscenza del territorio e del mercato agenziale, unita a competenze sviluppate sul campo nella gestione e sviluppo del portafoglio clienti, rappresenta oggi un valore aggiunto per Glamour in un momento di forte espansione e rinnovata attenzione alla personalizzazione dei servizi.

“L’arrivo di Anna Nuzzi ci consente di presidiare con ancora più efficacia due regioni strategiche come Emilia Romagna e Marche - commenta il direttore vendite e marketing, Simone Prinari -. La sua esperienza e determinazione sono in perfetta sintonia con la nostra visione commerciale orientata al risultato e alla qualità della relazione con i partner”.

“Entrare a far parte del team di Glamour rappresenta per me una nuova sfida. Ho sempre creduto nel valore delle relazioni costruite sul territorio e nella forza di un servizio su misura per gli agenti di viaggi. Metterò a disposizione la mia esperienza e la mia passione per contribuire alla crescita di un brand che ha fatto della qualità e della personalizzazione la sua identità” aggiunge Anna Nuzzi.