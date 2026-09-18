Glamour blinda i prezzi con i pacchetti Fast Track

Glamour risponde alle richieste delle agenzie con Fast Track, il format di pacchetti a prezzo fisso pensato per proteggere le vendite dalla volatilità delle tariffe. Il progetto nasce dai feedback raccolti durante i 30 roadshow Connect e combina voli di linea, hotel e servizi a terra negoziati ad hoc.

La programmazione propone partenze a date fisse da dicembre 2026 a fine marzo 2027, superando il perimetro di Natale e Capodanno. In catalogo figurano New York, Maldive, Mauritius, Kenya, Zanzibar, Sudafrica e Thailandia, insieme alle novità caraibiche Antigua, Barbados e Giamaica e al rilancio di Dubai e Abu Dhabi.

Ai soggiorni di 7 notti si affiancano formule di 9 e 10 notti e combinazioni come safari in Kenya e mare a Zanzibar. I pacchetti sono opzionabili per tre giorni tramite Viaggia Glamour e i booking dedicati. Il blocca prezzo, incluso senza supplemento, congela il costo fino alla scadenza dell’opzione e offre agli agenti un prodotto pronto, competitivo e più semplice da vendere.