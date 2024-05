Glamour T.O. registra un inizio 2024 eccezionale, rafforzando la posizione dell’azienda toscana nel turismo. Una crescita ben delineata dal direttore generale, Nicola Bonacchi.

“Il t.o. ha un futuro ben definito nel piano triennale incentrato su destinazioni, territorio, tecnologia e post vendita” spiega il manager.

E i risultati stanno arrivando. “Dai primi mesi del 2024 abbiamo registrato una crescita media del 35%, soprattutto su Nord America e Maldive (+45%), prodotti per cui Glamour è conosciuto sul mercato. Ci sono però altre destinazioni che stanno andando molto bene come il Giappone o il Sudafrica, dove abbiamo effettuato importanti investimenti nello sviluppo per offrire un prodotto in linea con l’aspettativa del mercato italiano. In crescita anche Vietnam e Indonesia”.

Rafforzamento anche in Italia, “con il potenziamento della rete vendita in Lazio, Lombardia, Campania e Sicilia”. Glamour ha investito in tecnologia e digitale per avvicinarsi alle adv, mantenendo a sua identità di operatore tailor made. “Siamo molto soddisfatti di ViaggiaGlamour, il nuovo strumento di booking che migliora l’offerta per gli adv e di VolaGlamour, strumento dedicato alla la biglietteria aerea. E’ poi attivo il progetto di cyber security per garantire la sicurezza dei processi di interazione con la nostra azienda, mentre il servizio post-vendita è operativo H24 sette giorni su sette con due team di supporto per clienti e agenzie”.