Glamour: Marco Depascale nuovo direttore vendite

Nuova nomina in casa di Glamour : la società ha scelto Marco Depascale per l’incarico di direttore vendite. Una crescita per il manager che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Cruise Development Manager & Key Account per Toscana, Liguria e Sardegna.

“Negli ultimi anni, Depascale ha dimostrato un impegno straordinario e ha ottenuto risultati eccezionali, contribuendo in modo significativo alla crescita della nostra azienda – evidenzia il direttore generale Nicola Bonacchi -. La sua leadership e la sua visione strategica saranno fondamentali per affrontare le sfide future e raggiungere nuovi traguardi”.

Prima di approdare in Glamour Marco Depascale ha ricoperto il ruolo di cruise development manager per Worldwide Hotel Link (Albatour Group) e diversi incarichi all’interno di Msc Crociere.