Glamour, online il nuovo sito in collaborazione con Inrete Digital

È frutto della collaborazione con Inrete Digital il nuovo sito web di Glamour, il cui obiettivo è rilanciare l’immagine del tour operator con un’interfaccia dinamica e tailor made, che valorizza immagini e video esperienziali e consente una navigazione intuitiva, arricchita da strumenti che semplificano l’esplorazione di destinazioni e pacchetti di viaggio.

“Abbiamo voluto creare una piattaforma che permetta agli agenti di viaggi di conoscere le destinazioni Glamour e che possa ispirarli trasformando ogni visita sul sito in una vera e propria esperienza - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale del tour operator -. Il nuovo sito rientra all’interno della trasformazione digitale che Glamour sta affrontando in questi mesi; oggi possiamo contare su un team giovane che dovrà studiare i trend di mercato ed accompagnare l’azienda nei prossimi anni garantendo una presenza costante su tutti i punti di contatto”.

Descrizioni dettagliate

Il catalogo delle esperienze è stato aggiornato per aiutare gli agenti di viaggi nella creazione del pacchetto e le destinazioni sono descritte in modo dettagliato, con un’attenzione speciale alle caratteristiche che rendono ogni viaggio unico. La ricerca, per destinazione o tipo di esperienza, è immediata e tutte le informazioni sono facilmente accessibili grazie a un’interfaccia intuitiva.

“Investire nel digital marketing e nel miglioramento dell’esperienza online è un passo fondamentale per Glamour - sottolinea Carlo Cazzaniga, co-founder Inrete Digital -. Il nuovo sito web non è solo una vetrina, ma lo strumento per eccellenza che consente di aumentare la visibilità online, attrarre nuovi clienti e proporre i pacchetti viaggio a un pubblico sempre più ampio e diversificato”.