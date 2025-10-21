Un portale per agevolare le agenzie nella costruzione del prodotto Stati Uniti. America World lancia Flexy Usa, nuova piattaforma b2b2c attraverso cui adv e clienti possono costruire insieme il viaggio ideale negli States.

“Il cuore di Flexy Usa è nella varietà dell’offerta - spiega Damien Tamburo, product manager e titolare di America World -. Abbiamo raccolto circa 70 tour accompagnati e soggiorni nelle principali metropoli americane, ma la vera novità sono i Fly & Drive: libertà su quattro ruote, sicurezza da tour operator. Quasi 60 percorsi che abbiamo progettato personalmente per chi vuole esplorare il continente in autonomia, ma con la garanzia della nostra esperienza pluriennale.”

La piattaforma

Il nuovo portale arriva dopo il successo di Flexy New York, Flexy Miami e Flexy Caraibi, lanciati sempre dall’operatore del Quality Group. La piattaforma è collegata al sistema di dynamic packaging Aladyn del Gruppo.

“Chi già utilizza i nostri portali Flexy si troverà immediatamente a proprio agio”, sottolinea Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group. “Stesse funzionalità, stessa velocità, stessa affidabilità. Ma ora per gli interi States. La qualità parte dalla selezione: i 50 hotel su Flexi New York, come quelli di Miami, sono filtrati dal nostro esperto Stefano Raspolini, che valorizza ubicazione, quartiere ed esperienze connesse.”