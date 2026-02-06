Sarà un 2026 di grandi appuntamenti per gli Stati Uniti. E Alidays è pronto a soddisfare le esigenze dei viaggiatori italiani che vorranno viverli da vicino. “Intanto c’è da dire che nelle ultime 2 settimane notiamo una tendenza di ripresa di interesse verso gli Usa - dichiara a TTG Italia Giuseppe Gerevini, product manager Usa per Alidays -. Aprile 2025 è stato una coincidenza astrale che quest’anno non si ripeterà, ma giugno e luglio sono in ascesa, con qualche tendenza al last minute”.

Il primo appuntamento per questo 2026 è con il centenario della Route66. “Abbiamo pacchetti per tutto il percorso o solo alcuni settori - aggiunge -. Inoltre è inserita nei nostri tour guidati. Qui c’è Denver, hub di snodo verso le montagne rocciose, ma anche citybreak da scoprire in uno o due giorni”.

Tra i numerosi eventi inseriti invece nel programma di ‘America 250’, l’anniversario di nascita degli States, Alidays segnala Boston, dal 14 al 19 luglio, con la manifestazione ‘Sale’: 20 velieri storici da tutto il mondo, compresa la nostra Amerigo Vespucci, ormeggiati nel porto e visitabili. Infine ci sarà la Fifa World Cup, “le cui richieste sono ancora tiepide e i prezzi ancora molto alti. Si parla di biglietti oltre i 1000 dollari. Il traffico legato al calcio aumenterà - cpnclude Grevini -, ma molto dipenderà anche dalla qualificazione dell’Italia”.

Roberto Saoncella