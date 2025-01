Msc Crociere rafforza la sua presenza negli Stati Uniti. La compagnia annuncia il posizionamento di una nuova nave a Port Canaveral. Quarta unità di classe World, la new entry - della quale ancora non è stato svelato il nome - si unirà alle navi già programmate in partenza dallo scalo della Florida nella stagione invernale 2027-2028, che saranno impegnate in itinerari di 7 notti verso i Caraibi.

“Offrire crociere con partenza da Port Canaveral rappresenta un passo fondamentale per soddisfare le crescenti richieste del mercato americano e italiano e rafforzare la nostra presenza in Nord America - spiega Leonardo Massa, vice president Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo Msc -. Grazie alla sua posizione strategica sulla costa della Florida e ai numerosi collegamenti internazionali, Port Canaveral è uno dei porti più importanti e ben attrezzati per le crociere, con infrastrutture moderne e un accesso facilitato per i viaggiatori. Investire in questa regione ci consente di rafforzare la nostra posizione come una delle principali compagnie crocieristiche a livello mondiale, offrendo agli americani e agli italiani l’opportunità di vivere un’esperienza unica a bordo delle nostre navi all’avanguardia”.

Sempre da Port Canaveral, Msc Grandiosa offrirà crociere caraibiche di 7 notti tutto l’anno a partire dalla stagione invernale 2026-2027, ampliando i piani precedentemente annunciati per il suo debutto in Florida durante la stagione invernale 2025-2026. Msc Seashore continuerà inoltre a proporre crociere di 3 e 4 notti tutto l’anno verso le Bahamas e Ocean Cay Msc Marine Reserve.

Altre navi della flotta continueranno a salpare da PortMiami, dove la compagnia inaugurerà quest’anno il nuovo terminal crociere.