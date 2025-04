Gnv continua il rinnovamento della flotta: consegnata la Orion

Partirà a breve alla volta del Mediterraneo Gnv Orion, la seconda della serie di quattro unità di ultima generazione che il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) in Cina ha consegnato oggi a Gnv.

Con una stazza lorda di circa 52mila tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità massima di 25 nodi, Gnv Orion potrà ospitare 1.700 passeggeri in 433 cabine e trasportare fino a 3.080 metri lineari di carico. La nuova unità, che entrerà in servizio a fine giugno sulla tratta Genova-Palermo, possiede elevati standard ambientali che consentiranno una riduzione delle emissioni di Co2 di oltre il 30% per carico trasportabile rispetto alle altre unità attualmente in flotta.

Rappresenta, dunque, un’ulteriore evoluzione della Gnv Polaris, rispetto alla quale Gnv Orion mette a disposizione dei passeggeri circa 200 cabine in più. Come tutte e quattro le nuove unità in costruzione, la nave è predisposta per il cold ironing, una tecnologia che consente la connessione alla rete elettrica in banchina, riducendo significativamente le emissioni.