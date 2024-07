Il 2023 si chiude in rosso per Gnv, che tuttavia non smette di investire sulla propria flotta destinando 100 milioni di euro alle nuove navi.

Nel 2023 la compagnia ha comunque registrato una crescita sui ricavi dell’1,2% malgrado la perdita netta di 155 milioni, un incremento del 5,2% sul numero di passeggeri nonché un aumento del personale sia marittimo sia amministrativo.

A incidere, dunque, sul risultato netto di Gnv sono stati fattori come l’incendio della nave La Superba, i prezzi dell’energia e i costi per servizi e altri costi operativi, saliti del 14,3%.

A chiudere il cerchio è infine il contesto competitivo sulle rotte operate che, come ha spiegato l’a.d. Matteo Catani su shippingitaly.it, “sono fortemente condizionate da una domanda molto price sensitive”.

Ma per quanto riguarda il medio-lungo termine, secondo il ceo, vi sarà “un riequilibrio del mercato, con approcci più razionali dettati anche da un atteso consolidamento”.