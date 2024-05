Gnv punta ai repeater con il nuovo myGnv

Grandi Navi Veloci rilancia con una nuova versione del programma di fedeltà ‘myGnv’. In primo piano il miglioramento alle loyalty, con il cashback che passerà dal 2,5% al 20%. Quindi, per esempio, a fronte di una spesa minima pari a mille euro, i passeggeri riceveranno 200 euro in buoni da spendere in futuro.

Dopo un’attenta analisi di mercato, la compagnia ha deciso di investire sul progetto del nuovo myGnv anche con l’obiettivo di incrementare il numero dei repeater, offrendo importanti vantaggi e facilitazioni. Da un lato, questi rappresentano un’importante fetta della clientela di Gnv in particolare per le tratte su Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia; dall’altro sono i più sensibili ai programmi di fedeltà delle aziende.

Grazie al nuovo programma, che prevede anche una serie di vantaggi a bordo come ad esempio sconti da utilizzare presso i ristoranti e gli shop, Gnv punta a premiare i clienti più fedeli migliorandone l’esperienza di viaggio.