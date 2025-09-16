Go World: Go Afrique cambia nome e diventa Go Africa

Go Afrique cambia nome. Il tour operator specializzato in viaggi nel contente africano di Go World da ora in poi si chiamerà Go Africa.

“La scelta di trasformare Go Afrique in Go Africa - si legge in una nota del tour operator - nasce dalla volontà di adottare un nome più immediato, riconoscibile a livello internazionale e vicino al linguaggio utilizzato dai viaggiatori e dalle agenzie partner. Pur cambiando veste, il brand mantiene intatta la propria missione: offrire esperienze autentiche e pacchetti di viaggio esclusivi che permettano di scoprire la ricchezza culturale, naturale e umana dell’Africa”.

Il rebranding non porterà con sé alcuna modifica nei legami e nei contratti con le agenzie di viaggio e nemmeno nessuna modifica nei servizi già attivi. Il nuovo marchio sarà integrato progressivamente su tutti i canali di comunicazione.

“Con Go Africa - dichiara Ludovico Scortichini, ceo Go World - vogliamo trasmettere con ancora più forza il nostro impegno nel rendere il continente africano una destinazione accessibile e affascinante per tutti i viaggiatori, continuando a garantire professionalità, cura dei dettagli e itinerari su misura”.