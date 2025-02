Go4sea: nuova programmazione itinerari con Go4Tour

Arriva l’espansione per Go4sea, che dopo il primo catalogo di tour guidati uscito a settembre rilancia con una nuova programmazione, che va sotto il nome di Go4Tour, con itinerari a partenza garantita, con accompagnatore o guida in lingua italiana e flessibili nella durata.

La nuova offerta include 12 titoli suddivisi per macro-destinazioni, con oltre 500 partenze disponibili. Si va da Pasqua e Ponti di Primavera in Europa a Spagna e Portogallo, da L'Europa Imperiale (Francia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria) a Gran Bretagna e Irlanda. E ancora Il Cuore dell’Europa (Germania, Polonia, Belgio, Olanda), Il Grande Nord (Islanda, Scandinavia, Paesi Baltici), Europa Orientale (Grecia, Albania, Macedonia del Nord, Romania, Bulgaria, Montenegro, Croazia), Turchia 360 e Cipro Nord (Istanbul, Cappadocia, Licia, Mesopotamia turca, estensioni mare), Africa del Nord (Egitto classico, Marocco, Tunisia, Algeria), Medio Oriente (Dubai, Abu Dhabi, Oman, Giordania, Uzbekistan), Mini crociere in caicco (Grecia Ionica, Costa Turchese) e Tour della Sicilia.

I tour sono in fase di continua implementazione, e nel mese di febbraio verranno pubblicati anche i cataloghi dedicati alle partenze garantite lungo raggio, con destinazioni come Stati Uniti, Messico, Sud America, Giappone, Indocina e India, offrendo un mix tra mete iconiche e nuove proposte.

“Abbiamo lavorato duramente per creare un prodotto che combini la qualità dei servizi con la massima flessibilità, permettendo ai clienti di vivere ogni destinazione senza preoccupazioni – dice Tommaso Valenzano, ceo di Go4sea -. Il viaggio viene giustamente vissuto come un momento molto atteso, quasi sacro e porta con sé aspettative e valori emotivi che non vogliamo in nessuna maniera disattendere. Il nostro impegno è offrire sempre nuove opportunità di viaggio, mettendo le persone al centro del mondo. Vogliamo dar vita a quanto ancora ci emoziona, e lo vogliamo fare facendo viaggiare.”