Non dove, ma come. Il catalogo 2025 di Going, tour operator di Msc Crociere, accentua ancor più la vocazione a esperienze upscale e tailor made, raddoppiando l’offerta resort con ben quattro strutture in Egitto e a Creta, più due proposte lifestyle nei boutique hotel di Favignana e Elounda a Creta.

“Grazie a quest’ulteriore diversificazione di prodotto - spiega Maurizio Casabianca, chief operations & commercial officer di Going - chiudiamo il 2024 con un fatturato complessivo di 33 milioni di euro, ma soprattutto possiamo prevedere una consistente crescita nel 2025, con l’obiettivo di raggiungere quota 47 milioni di euro. Entro marzo completeremo poi l’aggiornamento delle nostre piattaforme per agevolare agenzie di viaggi e tour operator con percorsi adeguati ai rispettivi segmenti”.

Fra le experiences più suggestive, un viaggio in Uzbekistan in occasione del Navruz (capodanno persiano), degustazioni di vini in Sudafrica a bordo del Franshoek Wine Tram e addirittura la possibilità di confrontarsi con un astronauta in Florida al Kennedy Space Center. Conferme di quella peculiare Stylosophy che oggi trova nella coppia di 35-40 anni il proprio cliente ideale, pronto a trasformarsi in affezionato repeater.