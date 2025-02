Egitto e Grecia a 5 stelle nella programmazione resort di Going, che mette in campo un programma estivo con 4 strutture nei due Paesi raggiungibili con voli diretti da sei aeroporti italiani e pensati per garantire un’esperienza di soggiorno all’insegna del lusso accessibile e della massima comodità.

“Grazie alla combinazione di voli diretti, assistenza costante e gestione dinamica tramite lo strumento di booking B2B Going4You, le agenzie di viaggi possono offrire ai propri clienti un’esperienza di vacanza su misura, con il massimo della qualità e value for money – dice Maurizio Casabianca, chief commercial & operations di Going -: mettiamo a disposizione delle agenzie un team di assistenza multilingua di 10 persone, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto a intervenire per qualsiasi esigenza. Inoltre, la piattaforma di prenotazione consente di prenotare anche soggiorni di 4-5 notti con voli ad hoc, offrendo ulteriore flessibilità e gestione in autonomia”.

I resort egiziani sono a Marsa Matrouh, con il Cleopatra Sidi Heneish e a Sharm el Sheikh con il Sunrise Diamond Beach Resort, mentre in Grecia l’operatore mette a disposizione il Costa Lindia Beach sull’isola di Rodi e il Minos Imperial a Creta.

Per la summer 2025, Going ha opzionato posti sui principali voli diretti dall’Italia verso Marsa Matrouh, Rodi, Sharm el Sheikh e Creta, con la previsione di ulteriori rinforzi nei periodi di maggiore richiesta. Si vola da Milano, Bergamo, Roma e Napoli, Verona e Bologna di sabato, domenica e martedì.

Sharm el Sheikh sarà servita da Milano di sabato e domenica, da fine aprile a fine ottobre, da Bologna, da fine giugno a metà ottobre, da Roma il sabato e domenica, da metà aprile a fine novembre, da Napoli la domenica, dal 1° giugno al 28 settembre.

Marsa Matrouh vedrà voli da Bologna, Roma, Milano, Bergamo e Verona il martedì, da fine maggio a fine settembre.

Rodi avrà voli diretti da Milano il sabato, dal 7 giugno a fine settembre, e da Roma il sabato, da metà giugno a metà settembre; da Napoli il sabato, da fine giugno a fine agosto mentre Creta sarà servita da voli diretti il sabato da metà giugno a metà settembre, da Milano e da Roma.