Going presenta Stylosophy, il nuovo concept di viaggio del tour operator di proprietà di Msc Cruises.

“È stato un percorso di grande umiltà e fatica, durato 3 anni – dichiara Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer dell’operatore -. Ma avevamo le idee molto chiare, ovvero riportare il marchio sul mercato ma in maniera diversa dal passato”.

Ecco allora il nuovo catalogo che offre un mix di destinazioni, di medio e lungo raggio, con hotel e resort curati nei minimi particolari. Le linee di prodotto diventano 4: i Going resorts, ovvero soggiorni all inclusive in strutture a 5 stelle, i Going tailor-made, ovvero i viaggi su misura, i Lifestyle, cioè una selezione esclusiva di hotel lusso e infine il Going4cruise, in collaborazione con Msc.

Un cambio di pelle radicale, che sta dando i suoi frutti, visto che nel 2025 il fatturato dovrebbe raggiungere quota 45 milioni, con una crescita del 35% sul 2024.

Di questi, circa 15 milioni vengono dai prodotti tailor-made e 5 dai resort, a dimostrazione del lavoro fatto anche con le adv. “Volevamo essere il tour operator del viaggio di fascia alta costruito su misura - ha concluso Casabianca -. E ci stiamo riuscendo”.