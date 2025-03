Going guarda lontano. Il progetto avviato nel 2022 procede in modo coerente rispetto a quanto stabilito e il piano di sviluppo a 5 anni avanza secondo le previsioni. “Il 2025 è un anno ambizioso – conferma Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer – che evidenzia l’obiettivo di passare dai 33 milioni di fatturato del 2024 (comunque il triplo rispetto ai numeri per-Covid, chiarisce il manager), agli oltre 45 milioni preventivati per quest’anno”.

Le leve della crescita sono diverse.

Innanzitutto, Casabianca ricorda la sinergia con Disney, con la nomina dell’operatore di casa Msc quale distributore ufficiale per l’Italia di Walt Disney World Orlando, in Florida. “Questo accordo rappresenta per Going un volano fondamentale. Essere associati a un marchio tanto prestigioso quale punto di riferimento sul mercato italiano ci consente di rinsaldare la nostra forza nella creazione di itinerari di viaggio negli Stati Uniti, creando abbinamenti con Orlando che possono arrivare ad esempio a toccare Denver – scalo del nuovo volo diretto da Roma – o Boston. Il tutto per proporre Stati Uniti nuovi, insoliti, ricchi di spunti ed esperienze autentiche”.

Ivana Di Stasio, pm Stati Uniti e responsabile della sede napoletana del t.o., entra nel dettaglio dell’offerta. “I combinati con Disney World rappresentano il nostro fiore all’occhiello, che arricchiamo grazie a esperienze autentiche e attente all’aspetto ecosostenibile dei viaggi”.

La ‘stylosophy’ di Going si muove sulla stessa linea anche nelle altre destinazioni. “In Giappone, ad esempio – aggiunge Casabianca -, proponiamo itinerari alternativi ai grandi classici”.

Tutti questi aspetti sono al centro del ciclo di eventi di formazione ‘Stylosophy on tour’ ideati per le agenzie, cominciati lo scorso 12 marzo.

Oltre al roadshow in 14 tappe riservato al trade, il direttore sales Mariagrazia Verna descrive anche un piano speciale di incentivazioni e altri incontri sul territorio per presentare le novità di prodotto. Fra le altre, in evidenza la proposta dei Going Resort di Sharm el Sheikh, Marsa Matrouh, Creta e Rodi.

Tutte le novità sono raccolte nel nuovo catalogo, in distribuzione dalla prossima settimana.