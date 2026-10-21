Going, viaggi con gli storyteller per conquistare le community

Going punta sulle community e apre una sezione di viaggi di gruppo accompagnati da storyteller. Il tour operator del Gruppo Msc debutta con i Charmen, Mattia Lorenzetti e Guido Prosperi, autori dal 2019 del blog Charmen.it, tra viaggi, gastronomia, fotografia e cultura.

Prima partenza in Cina, dal 13 al 25 aprile 2027: tredici giorni tra Pechino, Xi’an, Chengdu e Chongqing, con un itinerario ideato dai due comunicatori. Seguirà la Thailandia, tra il Nord e le isole del Golfo, con cultura, natura, artigianato e relax. “Il concetto di personalizzazione del viaggio si sta evolvendo” spiega Maurizio Casabianca, chief operations and commercial officer di Going.

La proposta affida agli accompagnatori il compito di condividere competenze e luoghi del cuore. Il modello punta a trasformare le community digitali in gruppi di viaggiatori, con sviluppi legati a passioni come musica, arte e sport.