Gratsia Tours lancia la prima Smart Nile cruise

La prima Smart Nile cruise arriva a TTG Travel Experience. A presentare la novità Gratsia Tours, gruppo che comprende sia le motonavi Royal Group, che il tour operator Gratsia Tours.

“La nostra passione per l’innovazione ci ha permesso di realizzare soluzioni all’avanguardia, quali la trasformazione delle crociere in sistemi intelligenti basati su Alexa, che migliorano l’esperienza degli ospiti in cabina con un maggiordomo virtuale disponibile 24 ore su 24 e la possibilità di gestire con un comando vocale tutti i dispositivi secondo le proprie esigenze” spiega Lorena Nubile, rappresentante per l’Italia di Gratsia Tours.

Le 3 motonavi Royal Beau Rivage, Royal Olivia Signature e Royal Elite, tutte 5 stelle lusso, garantiscono uno standard altissimo grazie ad un’attenzione costante per i dettagli, al design innovativo e moderno, alla cucina diversificata ed eccellente ed alla formazione rigorosa del personale.

“Nel 2025 ci saranno due nuovi arrivi: la Royal Liberty e la Royal Golden, dotata di 40 suites. Gratsia mette a disposizione anche i collegamenti aerei dall’Italia da Fiumicino, Malpensa e Verona e le migliori guide egittologhe del Paese” conclude Nubile.