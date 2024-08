Great Rail Journeys incorpora il brand gemello Rail Discoveries

Cambio di brand per il gruppo Great Raul Journeys. Il player ha incorporato nel portafoglio principale il marchio ‘gemello’ Rail Discoveries. I tour sono ora inclusi nel sito web principale e sono definiti semplicemente Discoveries.

Come riporta ttgmedia.com il cambio non avrà alcun effetto sull’operatività del brand e dei partner. L’azienda ha inoltre assicurato che non ci sarà nessuna interruzione delle prenotazioni o negli itinerari già esistenti.

La decisione rappresenta la nuova fase di un processo iniziato nel 2022, quando il gruppo Great Rail Journeys ha avviato un processo che includeva una riprogettazione dei loghi.