C’è sempre più Grecia nei piani di sviluppo di Grimaldi Lines. Dal 2025 infatti le vendite dei collegamenti Ancona-Igoumenitsa e Ancora-Corfù saranno gestite direttamente dall’ufficio Grimaldi di Napoli, insieme alle tratte da Brindisi.

“Si tratta di un passo importante nell’ottica di una gestione più razionale delle attività – conferma Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines - che ha l’obiettivo di facilitare ulteriormente il lavoro delle agenzie di viaggi nostre partner”.

Intanto, dopo un 2024 chiuso con un consolidamento dei numeri su tutto il network di 20 collegamenti garantiti dalla compagnia, il nuovo anno si apre all’insegna dell’ottimismo, complici le tre promozioni speciali messe in atto per favorire l’advance booking.

In dettaglio, è previsto il 20% di sconto su partenze selezionate tra il 3 giugno e il 30 settembre da/verso Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo. Viaggia Smart intende invece premiare chi si sposta in bassa stagione e prevede entro il 31 maggio la riduzione del 25% per viaggi dal lunedì al giovedì e lo sconto del 20% sul ritorno in tratta diurna.

Le prospettive per quest’anno sono come detto positive, complici il lungo ponte di primavera e l’effetto-Giubileo. “Malgrado l’introduzione della tassazione Ue sulle emissioni, la fasmigerata ‘Ets’, siamo riusciti a mantenere un regime tariffario conveniente. Stiamo inoltre procedendo al refitting di alcune navi della flotta, specificamente la Florencia e la Venezia, operative sulla tratta con la Grecia. Per quest’anno ci attendiamo un incremento globale di passeggeri nell’ordine del 20%”.

A sostenere i piani di crescita tutte le rotte servite da Grimaldi Lines: “Sicuramente la più redditizia resta quella per la Sardegna, ma anche Grecia e Sicilia ci stanno dando soddisfazione”.

Parallelamente al servizio dei traghetti, cresce anche l’attività di tour operating: “Quest’anno la programmazione è ancora più ampia e abbiamo inserito una nuova figura che si occuperà del prodotto. Il focus principale resta ovviamente la Grecia, con il doppio obiettivo di fare outgoing ma anche di portare visitatori greci in Italia. Restiamo concentrati sul target famiglie e le proposte sono tante, dalla minicrociera pasquale a Barcellona, ai viaggi alla scoperta di Sardegna, Grecia o Sicilia”.

Guardando al futuro, “al momento non sono previste nuove rotte, ma il Gruppo ha commissionato un totale di nove nuove navi che verranno consegnate ai diversi brand nei prossimi anni, per cui lnon si escludono ulteriori novità”.