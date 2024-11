Grimaldi Lines Tour Operator rilancia il Capodanno a Barcellona

Si rinnova anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con il Capodanno a Barcellona targato Grimaldi Lines Tour Operator, che organizza lo speciale viaggio a bordo della Cruise Roma dal 28 dicembre al 3 gennaio con partenza da Civitavecchia e da Porto Torres.

“Il tema scelto per quest’anno – si legge in una nota della società - è ‘Around The World’, un viaggio tra usi, costumi e tradizioni dei 5 continenti, che ne metterà in risalto gli aspetti più giovali e coinvolgenti, attraverso il racconto di aneddoti e curiosità. Inoltre, sarà l’occasione per festeggiare ad orari diversi l’arrivo del 2025 del resto del mondo”.

Il pacchetto prevede la sistemazione nella tipologia di cabina prescelta, 3 pernottamenti in nave durante la sosta a Barcellona, 6 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene come da programma, attività di intrattenimento per adulti e bambini dai 3 anni, diritti fissi, costi EU ETS, quota di iscrizione e assicurazione.