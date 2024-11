Gruppo Carnival, cambio ai vertici di tre compagnie

Il gruppo Carnival ha nominato i nuovi presidenti di Princess Cruises, Holland America Line e Seabourn Cruises. A partire dal 2 dicembre, come riporta Travel Weekly, Gus Antorcha diventerà presidente di Princess Cruises; attualmente è presidente di Holland America Line. Antorcha sostituirà John Padgett, che lascerà l’azienda a metà febbraio. Antorcha, alla guida di Holland America Line dal 2020, sarà sostituita da Beth Bodensteiner sempre a far data dal 2 dicembre, i cui compiti includeranno anche la responsabilità esecutiva di Seabourn Cruises.

Bodensteiner è da 20 anni in Holland America Line e ha ricoperto per sei anni il ruolo di vice presidente senior e cco, dirigendo revenue management, deployment e customer service. Durante quel periodo, ha assunto crescenti responsabilità commerciali, tra cui vendite globali, marketing di prodotto, prezzi e pianificazione per Alaska Land + Sea Journeys, marketing integrato e attività commerciali per Seabourn.

Sia Antorcha sia Bodensteiner riferiranno al ceo di Carnival, Josh Weinstein.

Nel frattempo, Seabourn avrà un nuovo presidente. Mark Tamis sostituirà Natalya Leahy, che ha accettato una posizione esterna a Carnival. Leahy era stata nominata presidente di Seabourn nel 2023.

Prima di Aimbridge, Tamis ha guidato le operazioni alberghiere e di bordo per Royal Caribbean International e ha ricoperto il ruolo di vice presidente senior delle guest operations per Carnival Cruise Line.