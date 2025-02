Nuovi proprietari per il Gruppo Hotelplan. A rilevarne l’intera attività di viaggi è il Gruppo Dertour, mentre il Gruppo HomeToGo sta rilevando lo specialista di case vacanza Interhome. Entrambi gli acquirenti rilevano le rispettive attività e i rispettivi marchi, che saranno quindi mantenuti e portati avanti, così come i dipendenti e le sedi.

Una notizia accolta positivamente da Laura Meyer, ceo del Gruppo Hotelplan: Ci auguriamo - ha commentato - di continuare il percorso di successo degli ultimi anni con i nuovi proprietari. In collaborazione con fornitori europei di viaggi e case vacanza si aprono eccellenti prospettive per le nostre aree di business e per i nostri clienti”.

Meyer ha poi sottolineato come l’attività di Hotelplan Group proceda regolarmente: “Per i clienti non cambierà nulla e anche per i partner commerciali tutto rimarrà invariato fino a nuovo avviso - ha precisato -. Tutte le attività e i marchi del Gruppo Hotelplan continueranno a funzionare in modo affidabile come prima. In attesa dell’approvazione da parte delle autorità competenti, iniziano i preparativi per una transizione senza intoppi”.

Gli accordi commerciali saranno rispettati

Nella nota indirizzata ai partner commerciali il gruppo li rassicura sul fatto che, con il passaggio di proprietà, il Gruppo Dertour e HomeToGo acquisiscono tutti i diritti e gli obblighi, compresi i contratti commerciali. Gli accordi contenuti nei contratti devono quindi essere rispettati anche dal nuovo proprietario. “L’attività continuerà normalmente - ribadisce la nota -. Di conseguenza, i contratti necessari per l’attività operativa continueranno a essere stipulati e rispettati”.

Il Gruppo Dertour - parte del Gruppo tedesco Rewe - è oggi attivo soprattutto nei Paesi europei, comprende oltre 130 società, impiega più di 10mila persone e riunisce sotto lo stesso tetto noti marchi di tour operator come Dertour, Kuoni e Meiers Reisen, oltre a gestire più di 2.000 agenzie di viaggi in vari Paesi.

Altrettanto solida anche la posizione di HometoGo, cresciuta fino a diventare il marketplace abilitato SaaS con la più grande selezione di case e appartamenti per vacanze al mondo, con oltre 15 milioni di annunci di case vacanza provenienti da migliaia di partner.