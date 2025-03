Gruppo Nicolaus: ottimi riscontri dalla Tunisia

Tunisia in primo piano nella primavera del gruppo Nicolaus, che registra un ottimo trend di vendita. “La Tunisia sta generando numeri importanti e, complice il lavoro della distribuzione, i clienti stanno dimostrando di apprezzare l’offerta firmata Nicolaus Club e Valtur in località strategiche come Djerba, Mahdia e Hammamet. In particolare, ottimi risultati giungono dal week-end pasquale, con un serie di proposte ad hoc, ma anche dal ponte del 25 aprile” commenta Paola Coccarelli, chief product officer del gruppo. Nicolaus.

Sull’isola di Djerba la proposta è quella del Djerba Golf Resort & Spa. Situato in posizione privilegiata lungo la costa , il resort vanta un’offerta ideale per chi ama lo sport, con ottimi campi da tennis, diverse opzioni per le attività acquatiche e un eccellente campo da golf per gli appassionati di questo sport. In evidenza anche la cura per la proposta gastronomica. Il Valtur Djerba Golf Resort & Spa è anche il punto di partenza ideale per mini tour nel deserto, che anche in occasione dei ponti in arrivo forniscono alla distribuzione un valido strumento per intercettare nuovi target di clientela.

Sull’isola di Djerba, l’operatore offre anche un’altra struttura di livello come il Nicolaus Club Helios Beach, gestito dalla catena Vincci. Tra gli asset, la bellezza della spiaggia, un acquapark e , le dotazioni sportive.

A Mahdia, su uno dei tratti di mare più belli di tutta la Tunisia, è presente il Nicolaus Club El Fatimi & Acquapark Mahdia, soluzione ideale per il segmento di clientela che desidera vivere una vacanza con comfort di livello superiore, ma in un contesto rimasto autentico

Ad Hammamet infine, punto d’incontro tra divertimento, cultura e mare si trova il Nicolaus Club Nozha Beach Resort & Spa, affacciato direttamente sul mare. Completamente rinnovato nel 2023 e rinomato per la sua offerta wellness, è fortemente consigliato per chi ama una vacanza dinamica.