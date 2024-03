Gruppo Oltremare: al via il sito di Scenario Italia

Una rinnovata serie di proposte, esperienze, itinerari e prodotti, un’accattivante brochure e un sito nuovo di zecca: così si presenta il nuovo sito di Scenario Italia, la business unit di Oltremare - Caleidoscopio specializzata in incoming.

All’interno, una gamma di proposte ampia, in questa prima fase dedicate all’Italia centro meridionale.

La programmazione parte dalla Campania e coinvolge Sicilia, Lazio, Puglia, Basilicata fino a Toscana e Marche, con una serie di esperienze stimolanti, escursioni e itinerari invitanti, approfondimenti enogastronomici, culturali e naturalistici, oltre alle partenze speciali in alta stagione, nei ponti di primavera, autunnali e di fine anno. Non mancano le esclusive, tra cui quelle legati alla nautica nel Golfo di Napoli.

“Abbiamo voluto che il nuovo profilo digitale riflettesse valori e peculiarità della nostra azienda – spiega Stefano Uva, coo del Gruppo Oltremare -. Per noi, che ci riferiamo ad una clientela b2b, deve garantire uno strumento di lavoro efficace nell’ambito di una business unit che nel frattempo si è ha irrobustita anche nella forza vendita”.

“In Scenario Italia convivono, come sul nostro nuovo sito, l’innovazione in termini della proposta turistica e una gestione sartoriale e personalizzata di ogni prenotazione – aggiunge Paolo Passaro, operations manager -. Siamo al fianco delle agenzie, analizziamo con loro ogni proposta, garantiamo un’assistenza H24, disponiamo di accordi preferenziali con strutture alberghiere, società di trasporto e ovviamente una rosa di guide professioniste e specializzate. Il rapporto consolidato con i fornitori ci permette di offrire ai partner le migliori opportunità nella costruzione di ogni viaggio, nel rispetto di una clientela esigente, che desidera vivere un’esperienza unica in un territorio meraviglioso come il nostro”.