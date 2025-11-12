Guiness lancia Artemare, nuova linea di prodotto

Si chiama Artemare la nuova linea di viaggi firmata Guiness, che propone itinerari in cui cultura, natura e relax si fondono in un’unica esperienza. Il progetto nasce per rispondere alle esigenze concrete di agenzie e viaggiatori: in passato molte richieste di estensioni mare post-tour si scontravano con quotazioni aggiuntive elevate e limitata disponibilità di collegamenti aerei. Con Artemare, il t.o. ha trasformato questa criticità in un’opportunità, dando vita a un prodotto strutturato e accessibile, con tariffe competitive e disponibilità costante.

Il prodotto si articola su viaggi per gruppi ridotti, con un massimo di 20 partecipanti, che assicurano un’esperienza raccolta e con la presenza di accompagnatori esperti e guide locali qualificate, che garantiscono un contatto autentico con le destinazioni.

La linea Artemare comprende 8 proposte: Giappone Meraviglioso & Maldive, Giappone Meraviglioso & Bali, Giappone Meraviglioso & Phuket, Sudafrica & Mauritius, India & Maldive, Malesia & Paradisi Tropicali e Thailandia & Phuket e La Magia delle Filippine.

I collegamenti sono operati da Ita Airways e Emirates, e gli itinerari sono stati programmati per far vivere ai viaggiatori le destinazioni nella migliore finestra climatica dell’anno.